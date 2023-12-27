Блогерка Рада Русских подала заявку в ЦИК, чтобы участвовать в президентских выборах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59
Фото: из соцсетей Рады Русских

Блогерка Рада Русских подала документы в Центризбирком на выдвижение кандидатом на должность президента РФ, сообщает РИА «Новости». Ей удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения.

Русских подала документы в последний день, когда это можно было. У кандидатов от партий еще есть время до 1 января.

На страницу Русских в инстаграме* подписаны более 570 тыс. пользователей. В своих постах она продвигает «экоповестку», а также проводит лекции на эту тему.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, они впервые будут многодневными. В них будет участвовать Владимир Путин, накануне подал заявку на участие в качестве кандидата от ЛДПР глава партии и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Самовыдвиженке Екатерине Дунцовой отказали в регистрации на выдвижение в президенты, сославшись на «ошибки в заявлениях». Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание. Верховный суд отклонил ее иск к ЦИК, политикесса заявила о намерении создать собственную политическую партию.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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