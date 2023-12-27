Блогерка Рада Русских подала заявку в ЦИК, чтобы участвовать в президентских выборах

Блогерка Рада Русских подала документы в Центризбирком на выдвижение кандидатом на должность президента РФ, сообщает РИА «Новости». Ей удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения.
Русских подала документы в последний день, когда это можно было. У кандидатов от партий еще есть время до 1 января.
На страницу Русских в инстаграме* подписаны более 570 тыс. пользователей. В своих постах она продвигает «экоповестку», а также проводит лекции на эту тему.
Самовыдвиженке Екатерине Дунцовой отказали в регистрации на выдвижение в президенты, сославшись на «ошибки в заявлениях». Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание. Верховный суд отклонил ее иск к ЦИК, политикесса заявила о намерении создать собственную политическую партию.
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