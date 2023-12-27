Блогерка Рада Русских подала заявку в ЦИК, чтобы участвовать в президентских выборах

Самовыдвиженке Екатерине Дунцовой отказали в регистрации на выдвижение в президенты, сославшись на «ошибки в заявлениях». Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание. Верховный суд отклонил ее иск к ЦИК, политикесса заявила о намерении создать собственную политическую партию.