Омича приговорили к 15 годам строгого режима за поджоги авто с буквой Z

На допросе омич признался, что поджег автомобили 7 и 12 октября и 7 ноября 2022 года. В ФСБ утверждают, что мужчина также признался, что совершал поджоги для «устрашения населения и оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».