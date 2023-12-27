Омича приговорили к 15 годам строгого режима за поджоги авто с буквой Z

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 15 годам колонии строгого режима за поджоги автомобилей с символикой Z. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную представительницу омского управления ФСБ Ирину Русак.
Омича признали виновным по первой и второй частям статьи 205 УК о террористическом акте. Первые пять лет назначенного срока он проведет в тюрьме.
По версии следствия, мужчина поджег несколько машин в ноябре 2022 года. За ним установили слежку и задержали с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию, отметили в МВД.
На допросе омич признался, что поджег автомобили 7 и 12 октября и 7 ноября 2022 года. В ФСБ утверждают, что мужчина также признался, что совершал поджоги для «устрашения населения и оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».