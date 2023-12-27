Минюст Ставрополья: каминг-аут может быть приравнен к возбуждению ненависти или вражды

«Заявление о принадлежности к ЛГБТ* оценивается в качестве заявления о принадлежности к экстремистскому сообществу. Следовательно, такое заявление недопустимо и может быть приравнено к возбуждению ненависти или вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой‑то социальной группе», — говорится в ответе ведомства.