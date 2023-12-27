Минюст Ставрополья: каминг-аут может быть приравнен к возбуждению ненависти или вражды

Минюст России по Ставропольскому краю в ответ на обращение пользовательницы твиттера заявил, что каминг-аут будет приравниваться к экстремизму.
«Заявление о принадлежности к ЛГБТ* оценивается в качестве заявления о принадлежности к экстремистскому сообществу. Следовательно, такое заявление недопустимо и может быть приравнено к возбуждению ненависти или вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой‑то социальной группе», — говорится в ответе ведомства.
Там отмечается, что если такое заявление сделано публично, то влечет ответственность по административной или уголовной статье о возбуждении ненависти. В ставропольском управлении Минюста добавили, что использование радужного флага тоже может быть приравнено к экстремизму.
В ведомстве подчеркнули, что у них нет полномочий по официальному толкованию российского законодательства, поэтому предоставленная ими информация «не является обязательной для правоприменения и не может рассматриваться в качестве официального разъяснения».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.