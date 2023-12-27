Super Mario Odyssey оказалась эффективнее при лечении депрессии, чем лекарства и терапия

Выяснилось, что доля участников с высоким уровнем депрессивных симптомов сильнее всего — почти в два раза — снизилась в группе, которая играла в Super Mario Odyssey. В остальных группах снижение было столь малым, что, возможно, было вызвано случайным изменением в ответах, а не лечением.