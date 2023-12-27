Super Mario Odyssey оказалась эффективнее при лечении депрессии, чем лекарства и терапия

Игра Super Mario Odyssey более эффективно снижает симптомы депрессии, чем стандартное лечение и тренажер для мозга. Об этом сообщает PsyPost.
Исследование провели ученые из Германии. Они разделили 46 человек с диагнозом «депрессия», которые редко играли в видеоигры, на три группы. Первая играла в Super Mario Odyssey на Nintendo Switch, вторая использовала компьютерную программу для когнитивной тренировки CogPack, третья получала стандартное клиническое лечение, включающее лекарства и психотерапию.
Эксперимент длился шесть недель. В начале и конце исследования участники прошли оценку симптомов депрессии и мотивации к участию в когнитивной тренировке, а также тесты на зрительно-пространственное обучение и память.
Выяснилось, что доля участников с высоким уровнем депрессивных симптомов сильнее всего — почти в два раза — снизилась в группе, которая играла в Super Mario Odyssey. В остальных группах снижение было столь малым, что, возможно, было вызвано случайным изменением в ответах, а не лечением.
Игравшие в Super Mario Odyssey также сообщили о более высокой мотивации к лечению по сравнению с участниками, использовавшими CogPack. В тестах на память лучшие результаты показали участники из группы CogPack.
Ученые пришли к выводу, что видеоигры могут быть экономически эффективным методом для пациентов с большим депрессивным расстройством, который можно использовать вместе с регулярным лечением и терапией.