Экс-админа пабликов «Она развалилась» приговорили к 14 годам за госизмену

В апреле 2023-го Елисеева обвинили в одобрении удара ВСУ по нефтебазе в Белгородской области. Поводом стал пост, в котором Елисеев написал: «Бить агрессора на его территории — это хорошо, сразу вспоминается бомбежка Берлина советской авиацией в августе 1941-го».