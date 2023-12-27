Экс-админа пабликов «Она развалилась» приговорили к 14 годам за госизмену

Александр Голиков
Сегодня в 11:25
Фото: соцсети Феликса Елисеева

Бывшего администратора пабликов «Она развалилась» и автора телеграм-канала «Калхозное безумие» Феликса Елисеева признали виновным в государственной измене. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима за донаты ВСУ. Об этом сообщил создатель сети сообществ Евгений Бузеев в своем фейсбуке*.

Елисеева задержали в декабре 2022 года. Ему выдвинули обвинения в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стал антивоенный пост в телеграм-канале «Калхозное безумие».

В апреле 2023-го Елисеева обвинили в одобрении удара ВСУ по нефтебазе в Белгородской области. Поводом стал пост, в котором Елисеев написал: «Бить агрессора на его территории — это хорошо, сразу вспоминается бомбежка Берлина советской авиацией в августе 1941-го».

Позднее обвинения ужесточили, возбудив дело о госизмене. По мнению правоохранителей, он переводил средства в криптовалюте гражданину Украины, который использовал их для покупки экипировки солдатам ВСУ.

По словам Елисеева, за время нахождения под арестом с декабря 2022-го его здоровье значительно ухудшилось, но медицинскую помощь в изоляторе ему не оказывают.

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