Умер актер Ли Сон Гюн, сыгравший в «Паразитах»

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, сыгравший отца богатой семьи в «Паразитах», скончался в возрасте 48 лет. Его тело обнаружили в машине в центральном парке Сеула. Как пишет южнокорейское издание Yonhap, причиной смерти, скорее всего, стало самоубийство — жена актера нашла дома предсмертную записку.
В октябре этого года Сон Гюна обвинили в употреблении наркотиков. В отношении артиста начали расследование, а также запретили ему выезд из Южной Кореи.
Полиция несколько раз допрашивала актера, в том числе в прошлые выходные. На допросе Ли сказал, что запрещенные вещества его заставили принять обманом.
«Я искренне приношу извинения за то, что причинил большое разочарование многим людям, будучи вовлеченным в такой неприятный инцидент. Мне жаль мою семью, которая в этот момент испытывает такую сильную боль», — заявил актер журналистам в октябре.
Помимо оскароносной комедийной драмы «Паразиты», Сон Гюн исполнил роли в черной комедии «Тяжелый день», триллере «Беспомощный» и ромкоме «Все о моей жене».