Большинство россиян хотели бы получить на Новый год гаджеты

Александр Голиков
Сегодня в 17:58
Фото: Clint Patterson/Unsplash

Компания «МП Аналитика» рассказала, какие подарки на Новый год россияне ждут больше всего. Исследование опубликовала «Комсомольская правда».

Первое место в списке заняли гаджеты. Их на Новый год хотят получить 63% опрошенных россиян. 45% респондентов назвали самым желанным подарком одежду и аксессуары, 44% — ювелирные украшения. В рейтинг также вошли подарочные сертификаты (43%), косметика и парфюмерия (40%), а также алкоголь (20%).

По информации компании, в прошлом году самым популярным вариантом подарка среди россиян был смартфон. В этом году его хотели бы получить 38% опрошенных. 30% респондентов назвали умную колонку, 24% — смарт-часы, 22% — пылесос, 16% — увлажнитель воздуха, а 14% — микроволновку.

В опросе приняли участие 2000 респондентов. Исследование проводилось среди жителей российских городов в возрасте от 14 до 50 лет.

Накануне новогодних праздников «Афиша Daily» собрала более 300 идей для подарков — от очень дорогих до бюджетных.

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