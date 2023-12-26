Большинство россиян хотели бы получить на Новый год гаджеты

Компания «МП Аналитика» рассказала, какие подарки на Новый год россияне ждут больше всего. Исследование опубликовала «Комсомольская правда».
Первое место в списке заняли гаджеты. Их на Новый год хотят получить 63% опрошенных россиян. 45% респондентов назвали самым желанным подарком одежду и аксессуары, 44% — ювелирные украшения. В рейтинг также вошли подарочные сертификаты (43%), косметика и парфюмерия (40%), а также алкоголь (20%).
По информации компании, в прошлом году самым популярным вариантом подарка среди россиян был смартфон. В этом году его хотели бы получить 38% опрошенных. 30% респондентов назвали умную колонку, 24% — смарт-часы, 22% — пылесос, 16% — увлажнитель воздуха, а 14% — микроволновку.
В опросе приняли участие 2000 респондентов. Исследование проводилось среди жителей российских городов в возрасте от 14 до 50 лет.
Накануне новогодних праздников «Афиша Daily» собрала более 300 идей для подарков — от очень дорогих до бюджетных.