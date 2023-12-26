Большинство россиян хотели бы получить на Новый год гаджеты

Первое место в списке заняли гаджеты. Их на Новый год хотят получить 63% опрошенных россиян. 45% респондентов назвали самым желанным подарком одежду и аксессуары, 44% — ювелирные украшения. В рейтинг также вошли подарочные сертификаты (43%), косметика и парфюмерия (40%), а также алкоголь (20%).