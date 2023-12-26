Шафран стал еще дороже из‑за неурожая в Иране. Его цена выросла до 1800 долларов за килограмм

Глава шафрановой биржи в Торбете-Джаме — Моджтаба Паям-Асгари отметил, что в результате неурожая цена на шафран достигла 1400 долларов (около 128 тыс. рублей) за килограмм на внутреннем рынке — это в два раза выше уровня прошлого года. При этом за границей цена выросла до 1800 долларов (около 146 тыс. рублей) за килограмм.