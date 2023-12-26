Шафран стал еще дороже из‑за неурожая в Иране. Его цена выросла до 1800 долларов за килограмм

К этому привели морозная зима, сухая весна, жаркое лето и дефицит воды, что привело к снижению урожайности в Иране. По словам исполнительного директора компании Novin Saffron Али Шариати-Могаддама, ожидается снижение общего производства с почти 400 до 170 тонн.
Глава шафрановой биржи в Торбете-Джаме — Моджтаба Паям-Асгари отметил, что в результате неурожая цена на шафран достигла 1400 долларов (около 128 тыс. рублей) за килограмм на внутреннем рынке — это в два раза выше уровня прошлого года. При этом за границей цена выросла до 1800 долларов (около 146 тыс. рублей) за килограмм.
Кроме того, внутренний спрос на шафран резко сократился, продажи упали на 50%, сообщает дилер из Мешхеда Ахмад Акбари. По его словам, покупательская способность уменьшилась, из‑за чего многие не могут позволить себе пряность по текущим ценам.
Шафран — пряность и пищевой краситель оранжевого цвета, получаемый из высушенных рылец цветков шафрана посевного. 92% мирового урожая шафрана собирается в Иране.