Британский телеканал вырезал из «Один дома-2» две культовые сцены с ловушками

Экономисты из Чикаго подсчитали, сколько зарабатывала семья МакКаллистеров, и пришли к выводу, что для жизни в подобном особняке в 1990-м им нужно было бы зарабатывать не меньше 305 тыс. долларов в год, а сейчас с учетом инфляции это были бы 665 тыс. долларов.