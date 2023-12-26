Британский телеканал вырезал из «Один дома-2» две культовые сцены с ловушками

Зрители обнаружили отсутствие сцены из комедии «Один дома-2» на британском телеканале ITV, сообщает LADbible. Своим негодованием они поделились в соцсетях.
Из фильма без объяснения причин пропала сцена, где грабителя по имени Марв ударяет током так сильно, что на секунды от него остается один скелет. «Какого черта, ITV? Вырезать самую смешную сцену из „Один дома-2“?» — написал один из пользователей. А другие так и не смогли понять, почему этот фрагмент пропал.
В сети предположили, что телеканал счел эту сцену излишне жестокой. Затем зрители обнаружили, что из ленты также вырезали фрагмент со скобой, которая втыкается в нос Марву. «Бессмысленно делать это с культовым фильмом, который большая часть планеты смотрела десятки раз», — посчитал один из них.
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