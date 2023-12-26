В новозеландском городе пахнет канализацией. Мэру пришлось делать заявление, что дефекация разрешена

Мэру новозеландского города Лоуэр-Хатт Кэмпбеллу Барри пришлось разъяснить, что жителям не нужно «переставать какать» из‑за проблем с канализацией. Запах очистных сооружений настолько сильный, что горожане задыхаются и не могут открыть окна, сообщает The Guardian.
В прошлом месяце представитель муниципального совета Лоуэр-Хатта сказал, что жители могут «перестать какать». 26 декабря градоначальник Барри заявил, что чиновник пошутил и не давал никаких рекомендаций.
Компания Wellington Water, которая управляет станцией очистки сточных вод, заявила, что продолжает решать проблему с запахом. «Мы признаем, что уровень запаха был неприятным, неудобным и мучительным для общества», — заявили там и предупредили, что зловоние усилится.
Разгневанные жители сформировали группу «Остановим зловоние», призывающую местных лидеров действовать. Они уже объявили о переносе праздничных мероприятий за пределы города. «Сегодня мы решили, что не можем рисковать с учетом вони, это достаточно плохо, но нам придется с этим мириться, мы не хотим, чтобы гости давились едой в день Рождества», — написал один из участников.
Другие местные жители жаловались, что из‑за запаха у детей возникают проблемы с концентрацией внимания в школе, а один местный владелец бизнеса пожаловался, что из‑за запаха сотрудники не обедают.
Wellington Water пообещала закончить первый этап работ к концу января и инвестировать 13 млн новозеландских долларов в модернизацию системы в течение следующих трех лет.