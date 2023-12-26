В новозеландском городе пахнет канализацией. Мэру пришлось делать заявление, что дефекация разрешена

Разгневанные жители сформировали группу «Остановим зловоние», призывающую местных лидеров действовать. Они уже объявили о переносе праздничных мероприятий за пределы города. «Сегодня мы решили, что не можем рисковать с учетом вони, это достаточно плохо, но нам придется с этим мириться, мы не хотим, чтобы гости давились едой в день Рождества», — написал один из участников.