В новозеландском городе пахнет канализацией. Мэру пришлось делать заявление, что дефекация разрешена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59
Фото: Jas Min/Unsplash

Мэру новозеландского города Лоуэр-Хатт Кэмпбеллу Барри пришлось разъяснить, что жителям не нужно «переставать какать» из‑за проблем с канализацией. Запах очистных сооружений настолько сильный, что горожане задыхаются и не могут открыть окна, сообщает The Guardian.

В прошлом месяце представитель муниципального совета Лоуэр-Хатта сказал, что жители могут «перестать какать». 26 декабря градоначальник Барри заявил, что чиновник пошутил и не давал никаких рекомендаций.

Компания Wellington Water, которая управляет станцией очистки сточных вод, заявила, что продолжает решать проблему с запахом. «Мы признаем, что уровень запаха был неприятным, неудобным и мучительным для общества», — заявили там и предупредили, что зловоние усилится.

Разгневанные жители сформировали группу «Остановим зловоние», призывающую местных лидеров действовать. Они уже объявили о переносе праздничных мероприятий за пределы города. «Сегодня мы решили, что не можем рисковать с учетом вони, это достаточно плохо, но нам придется с этим мириться, мы не хотим, чтобы гости давились едой в день Рождества», — написал один из участников.

Другие местные жители жаловались, что из‑за запаха у детей возникают проблемы с концентрацией внимания в школе, а один местный владелец бизнеса пожаловался, что из‑за запаха сотрудники не обедают.

Wellington Water пообещала закончить первый этап работ к концу января и инвестировать 13 млн новозеландских долларов в модернизацию системы в течение следующих трех лет.

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