В Англии мужчину отправили в тюрьму за то, что он положил осьминога соседке в почтовый ящик

В своем заявлении женщина назвала поведение Кеньона «психологической пыткой» и сказала, что он мешает ей оплакивать мужа. Она также сказала, что всерьез рассматривала возможность самоубийства, и добавила: «Пожалуйста, помогите остановить это. Я этого не заслуживаю. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы я зажила и наслаждалась теми годами, которые у меня остались».