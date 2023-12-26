В Англии мужчину отправили в тюрьму за то, что он положил осьминога соседке в почтовый ящик

Суд в Манчестере приговорил британца к 13 месяцам в тюрьме за вандализм и нарушение охранного ордера в отношении своей соседки. Об этом пишет газета Manchester Evening News.
Бывший соцработник Энтони Кеньон поссорился с 60-летней Маргарет Илкович из‑за мемориала, который она установила в городском парке в память об умершем от рака муже. Она посадила куст и цветы, а также поставила памятную шкатулку.
52-летнего жителя Манчестера это вывело из себя, он решил, что такой памятник представляет «угрозу здоровью и безопасности», а потому выкорчевал растение, уничтожил цветы и повредил украшения женщины. На этом мужчина не остановился: он также писал потерпевшей оскорбительные записки, в которых утверждал, что ее брак был фиктивным, а она вышла замуж только из‑за денег (в браке Илкович прожила лишь около месяца).
Кроме этого Кеньон обмазал ручку ее входной двери какао-порошком, бросал яйца в ее дом, а также засунул сырого осьминога в почтовый ящик. В 2020 году Илкович получила охранный ордер против мужчины, но это не прекратило нападки. Чтобы его наконец арестовали, потребовалась съемка с камеры наблюдения.
В своем заявлении женщина назвала поведение Кеньона «психологической пыткой» и сказала, что он мешает ей оплакивать мужа. Она также сказала, что всерьез рассматривала возможность самоубийства, и добавила: «Пожалуйста, помогите остановить это. Я этого не заслуживаю. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы я зажила и наслаждалась теми годами, которые у меня остались».
Суд выслушал ее жалобы и приговорил Кеньона к году в тюрьме, полутора годам испытательного срока, запретил ему приближаться к Илкович еще в течение 4 лет, а также выселил его из дома.