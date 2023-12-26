Создателей мультфильмов «Масяня» и «Mr. Freeman» объявили в розыск

Александр Голиков
Сегодня в 10:15
Изображение: «вДудь»/YouTube

МВД России объявило в розыск Олега Куваева*, автора мультфильма «Масяня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России. Художника разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, — пока неизвестно.

Ранее Куваева внесли в список иноагентов, а в октябре следственный комитет завел против него дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

По версии телеграм-канала «Mash на Мойке», причиной для начала уголовного дела стала 169-я серия «Масяни», где главная героиня призывала российских солдат, участвующих в боевых действиях на территории Украины, сдаваться в плен.

В розыск также объявлен создатель веб-сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян*. В отношении него возбудили дело по статье о фейках против российской армии.

По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.

* внесен Минюстом в список иноагентов.

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