Создателей мультфильмов «Масяня» и «Mr. Freeman» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Олега Куваева*, автора мультфильма «Масяня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России. Художника разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, — пока неизвестно.
По версии телеграм-канала «Mash на Мойке», причиной для начала уголовного дела стала 169-я серия «Масяни», где главная героиня призывала российских солдат, участвующих в боевых действиях на территории Украины, сдаваться в плен.
В розыск также объявлен создатель веб-сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян*. В отношении него возбудили дело по статье о фейках против российской армии.
По данным Baza, поводом для возбуждения дела стал пост про Бучу, опубликованный в телеграм-канале Мунтяна в апреле 2022 года. В этой публикации мультипликатор утверждал, что российские военные расстреляли 280 местных жителей.
* внесен Минюстом в список иноагентов.