Итальянец сбежал из‑под домашнего ареста в тюрьму — он не хотел провести Рождество в одиночестве

Семён Гудошников
Вчера в 22:44
Фото: Sasha Freemind/Unsplash

Житель итальянской коммуны Фрозиноне, находящийся под домашним арестом, добрался до тюрьмы и попросил его арестовать. Он хотел провести зимние праздники в компании других заключенных, сообщает Corriere Della Sera.

24-летний Марио живет один и находится под домашним арестом за мелкие преступления. Незадолго до Рождества он сбежал из дома, не уведомив правоохранителей.

Когда молодой человек появился у ворот тюрьмы Сан-Доменико и попросил его арестовать, охранники были в недоумении. Они вызвали полицию, и через нескольо минут отряд арестовал его — как и хотел парень.

Задержанный просил правоохранителей отправить его в тюрьму на остаток срока, чтобы он провел зимние праздники не в одиночестве, а в компании заключенных. Однако его уговоры оказались бесполезны — офицеры доставили его обратно под домашний арест, как того требовала процедура.

Полицейские заверили, что беглец в ближайшие дни сможет объяснить мировому судье мотивы своего поступка. Если суд примет необходимое решение, молодого человека могут доставить в тюремную камеру — уже по закону. Вместе с тем ему грозит наказание за побег.

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