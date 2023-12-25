Задержанный просил правоохранителей отправить его в тюрьму на остаток срока, чтобы он провел зимние праздники не в одиночестве, а в компании заключенных. Однако его уговоры оказались бесполезны — офицеры доставили его обратно под домашний арест, как того требовала процедура.