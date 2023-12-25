Житель итальянской коммуны Фрозиноне, находящийся под домашним арестом, добрался до тюрьмы и попросил его арестовать. Он хотел провести зимние праздники в компании других заключенных, сообщает Corriere Della Sera.
24-летний Марио живет один и находится под домашним арестом за мелкие преступления. Незадолго до Рождества он сбежал из дома, не уведомив правоохранителей.
Когда молодой человек появился у ворот тюрьмы Сан-Доменико и попросил его арестовать, охранники были в недоумении. Они вызвали полицию, и через нескольо минут отряд арестовал его — как и хотел парень.
Задержанный просил правоохранителей отправить его в тюрьму на остаток срока, чтобы он провел зимние праздники не в одиночестве, а в компании заключенных. Однако его уговоры оказались бесполезны — офицеры доставили его обратно под домашний арест, как того требовала процедура.
Полицейские заверили, что беглец в ближайшие дни сможет объяснить мировому судье мотивы своего поступка. Если суд примет необходимое решение, молодого человека могут доставить в тюремную камеру — уже по закону. Вместе с тем ему грозит наказание за побег.