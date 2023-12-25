«Желание улететь в Сочи 📈📈📈»: в сети завирусился пародийный трейлер GTA VI в Сочи

Оригинальный ролик для видеоигры был вдохновлен Флоридой и мемом про жителей штата, регулярно попадающих в криминальные сводки за абсурдные или безумные выходки. Ютуб-мемодел под ником Goblin попробовал адаптировать его под российские реалии, поэтому в его видео осужденный пытается сбежать из зала суда и застревает в потолке, по улицам дрифтят тюнингованные «копейки» и катается «Сармат-мобиль», а полиция гоняется за свадебным кортежем, из которого стреляет автомат Калашникова.