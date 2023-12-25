«Желание улететь в Сочи 📈📈📈»: в сети завирусился пародийный трейлер GTA VI в Сочи

В сети обсуждают пародийный трейлер GTA VI — его автор перенес действие в Сочи и сохранил хаос игры от Rockstar.
Оригинальный ролик для видеоигры был вдохновлен Флоридой и мемом про жителей штата, регулярно попадающих в криминальные сводки за абсурдные или безумные выходки. Ютуб-мемодел под ником Goblin попробовал адаптировать его под российские реалии, поэтому в его видео осужденный пытается сбежать из зала суда и застревает в потолке, по улицам дрифтят тюнингованные «копейки» и катается «Сармат-мобиль», а полиция гоняется за свадебным кортежем, из которого стреляет автомат Калашникова.
«Желание улететь в Сочи после этого видео: 📈📈📈», — пишет автор топового комментария под роликом.
Хотя у видео всего 2500 просмотров за день, у его перезалива в «Рифмах и Панчах» сейчас больше 320 тыс., еще 120 тыс. — в паблике «№ — Новости дня», почти 35к — в сообществе студии Red Head Sound.
Похоже, идея мемодела не нова — неделей ранее аналогичное видео опубликовал блогер Threet. В его версии жители Сочи воспитывают ручного медведя, сталкиваются с Натальей Морской Пехотой и танцуют на вечеринках под очень плохую музыку. Сейчас у этого ролика больше 130 тыс. просмотров.
«Как житель Сочи, подтверждаю, что все показанное в трейлере — правда», — отмечают в комментариях.
Настоящий трейлер GTA VI вышел в начале декабря и стал большим событием — в течение одного дня ролик набрал 98 млн просмотров, а сейчас у него больше 158 млн.
В день релиза в нем обнаружили множество отсылок к реальным историям из Флориды — например, татуированному мужчине по прозвищу Джокер или аллигатору, разгуливающему по супермаркету.
Позже тот самый Джокер возмутился пародии на себя и потребовал от разработчиков 2 млн долларов за пародию на себя.
Также на этой неделе к пожизненному нахождению в больнице приговорили 18-летнего хакера, взломавшего серверы Rockstar и организовавшего утечку тестового билда GTA VI.