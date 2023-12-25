Костюмированную вечеринку госканала «Волгоград 24» раскритиковали за отсутствие патриотизма

Замдиректора «Волгоград-ТРВ» и депутатка Волгоградской облдумы Надежда Кулешова заявила, что это был не новогодний корпоратив, а встреча сотрудников в нерабочее время. Затем телеканал опубликовал заявление, что корпоративы там не проводятся уже несколько лет. Сотрудник не учли, что «их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании», а сама вечеринка руководством считается «неуместной, необдуманной выходкой», говорится в публикации.