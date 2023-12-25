Костюмированную вечеринку госканала «Волгоград 24» раскритиковали за отсутствие патриотизма

Сотрудников государственного телеканала «Волгоград 24» раскритиковали за костюмированную вечеринку, фотографии которой оказались в сети. Пользователи соцсетей сравнили произошедшее с «почти голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, сообщает V1.
После появления снимков с мероприятия, которое некоторые даже называли корпоративом, сотрудников «Волгоград 24» заподозрили в пропаганде ЛГБТ*, оскорблении чувств верующих и отсутствии патриотизма «во время, когда идет спецоперация». На фотографиях гости вечеринки позируют в кожаных масках, оружием и христианским крестом, уточняет V1.
Портал сообщает о замечаниях критиков, что именно эти телеведущие и корреспонденты ежедневно рассказывают населению о важности сохранения патриотического духа и морально-нравственных ценностей. Позже сотрудники телеканала удалили все фотографии с вечеринки из своих соцсетей.
Замдиректора «Волгоград-ТРВ» и депутатка Волгоградской облдумы Надежда Кулешова заявила, что это был не новогодний корпоратив, а встреча сотрудников в нерабочее время. Затем телеканал опубликовал заявление, что корпоративы там не проводятся уже несколько лет. Сотрудник не учли, что «их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании», а сама вечеринка руководством считается «неуместной, необдуманной выходкой», говорится в публикации.
Другие пользователи не заметили ничего возмутительного в вечеринке работников. «Посмотрел фото и что‑то никакого БДСМ не увидел. Скорее, вечеринка в стиле „американский триллер“. Ничего особенного. Всем хочется ощутить себя кем‑то другим», — передает V1 мнение одного из комментаторов.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.