В Петербурге литературную премию присудили паблику о погоде

В 2014 году эту группу создал метеоролог-энтузиаст Сергей Калганов, и среди его авторов почти нет профессионалов. Однако их работу, уже превысившую почти в четыре раза объем «Войны и мира», жюри проекта называет «беспримерной погодной эпопеей, в которой день за днем, час за часом регистрируются события в небе и на земле, разворачивающиеся между Финским заливом и Ладожским озером на протяжении девяти лет».