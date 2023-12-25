В Петербурге литературную премию присудили паблику о погоде

Жюри Премии Леона Богданова вручило главный приз паблику «Погода в Петербурге», пишет издание «Горький». Судьи отметили «поэтическую и синоптическую точность» авторов сообщества во «ВКонтакте».
В 2014 году эту группу создал метеоролог-энтузиаст Сергей Калганов, и среди его авторов почти нет профессионалов. Однако их работу, уже превысившую почти в четыре раза объем «Войны и мира», жюри проекта называет «беспримерной погодной эпопеей, в которой день за днем, час за часом регистрируются события в небе и на земле, разворачивающиеся между Финским заливом и Ладожским озером на протяжении девяти лет».
«Поражает в этих текстах именно точность наблюдений за изменениями в атмосфере, соединенная с точностью фиксации человеческого ответа на них. Это как если бы Пришвин наконец-то получил метеорологическое образование и смог приводить микродвижения своей души, отзывающейся на первый снег или весенний дождь, в соответствие с макродвижениями гигантских воздушных масс и вихрей», — пишут члены жюри.
Премия Леона Богданова учреждена в Петербурге в 2023 году и вручается ежегодно «за лучшее художественное высказывание на темы, созвучные творчеству Леона Богданова: погода, чай, вулканы и землетрясения, книги, люди, последние известия».
Она названа в честь петербургского прозаика и поэта Леона Богданова, автора «Заметок о чаепитии и землетрясениях», в которых «намечены поэтика и онтология, предвосхитившие современные тенденции в изящной словесности и философской мысли».