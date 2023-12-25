Фотография ареста пьяного мужчины разлетелась в соцсетях. Ее сравнили с искусством эпохи Возрождения

22 декабря в британском городе Суонси проходила традиционная предрождественская попойка, сопровождавшаяся задержаниями. Одна из фотографий возле закусочной стала вирусной, пишет The Guardian.
Фотограф Димитрис Легакис заснял такую картину: трое полицейских в светоотражающих куртках, оседлавшие выпившего мужчину, — один переговаривается по рации, двое других пытаются надеть наручники; перед ними небрежно разлегся на асфальте и делает селфи молодой человек с сигаретой и телефоном в руках; позади сидит на корточках молодая блондинка с высунутым языком и жестом «пис», а рядом с ней стоит и смотрит прямо в объектив мужчина с полицейской каской в руке.
Пользователи сравнили фотографию с «пьяной картиной эпохи Возрождения» и увидели в ней влияние французского романтизма. Они даже выбрали название, под которым снимок бы висел рядом с «Моной Лизой» и «Венерой Милосской», — «Винд-стрит. Суонси» («Улица ветров»).
Снимок Легакиса напомнил другое известное фото, сделанное 1 января 2015 года на улице Манчестера, на котором запечатлен мужчина, лежащий на асфальте и тянущийся за пивом, пока вокруг него творится хаос, и похожий на Адама, протягивающего Богу руку на картине Микеланджело в Сикстинской капелле.
«Если то, что я заснял, напоминает картину эпохи Возрождения или романтизма, я чрезвычайно польщен. Нужно очень стараться, чтобы понимать, что может случиться, и оказаться в нужном месте в нужное время», — поделился Легакис.
Легакис родился в Греции и уже 23 года живет в графстве Уэльс, его до сих пор сбивает с толку отношение британцев к алкоголю. «Я до сих пор вообще этого не понимаю. В понедельник люди говорят: „Не могу дождаться, чтобы напиться в пятницу“. В Греции такого никогда бы не произошло», — сказал он.