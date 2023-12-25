Фотография ареста пьяного мужчины разлетелась в соцсетях. Ее сравнили с искусством эпохи Возрождения

Легакис родился в Греции и уже 23 года живет в графстве Уэльс, его до сих пор сбивает с толку отношение британцев к алкоголю. «Я до сих пор вообще этого не понимаю. В понедельник люди говорят: „Не могу дождаться, чтобы напиться в пятницу“. В Греции такого никогда бы не произошло», — сказал он.