Таунхаус из «Один дома-2» выставили на продажу за 6,7 млн долларов

Таунхаус, показанный в фильме «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке», выставлен на продажу за 6,7 млн долларов, рассказал Deadline.
Элитный дом, в котором Кевин МакКаллистер в очередной раз перехитрил «Мокрых бандитов» в сиквеле классического рождественского фильма, расположен в квартале Аппер-Вест-Сайд, на Манхэттене, между Центральным парком и Коламбус-авеню, и включает в себя четыре спальни, а также четыре ванные комнаты.
«Хотя фильм вышел больше 30 лет назад, хозяева таунхауса все еще получают письма от юных поклонников картины. Нередко люди также фотографируются у входа», — рассказали риэлторы Декстер Гуэррьери и Николь Кац.
Интерьер дома включает декоративную лепнину, высокие потолки, полы из орехового дерева и окна с выступами, а из гостиной можно попасть в небольшой сад. Изначально таунхаус выставили на продажу за 7,65 млн долларов, но затем цену снизили до 6,7 млн.
Такое жилище вряд ли будет по карману большинству поклонников франшизы, зато подходило для бюджета семьи Кевина в фильме — недавно экономисты Чикаго подсчитали ежегодный доход родителей главного героя. По их словам, МакКаллистеры входили в 1% богатейших людей Чикаго.