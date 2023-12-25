Таунхаус из «Один дома-2» выставили на продажу за 6,7 млн долларов

Элитный дом, в котором Кевин МакКаллистер в очередной раз перехитрил «Мокрых бандитов» в сиквеле классического рождественского фильма, расположен в квартале Аппер-Вест-Сайд, на Манхэттене, между Центральным парком и Коламбус-авеню, и включает в себя четыре спальни, а также четыре ванные комнаты.