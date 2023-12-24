Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+

Москва заняла первое место в рейтинге человеческого потенциала городов (City Human Potential Ranking) среди 100 мегаполисов из 32 развивающихся стран (БРИКС+). Первая десятка списка выглядит так:
- Москва
- Гонконг
- Шанхай
- Мехико
- Гуанчжоу
- Куала-Лумпур
- Буэнос-Айрес
- Гуадалахара
- Абу-Даби
- Пекин
Эксперты оценивали города по следующим категориям: образование, рынок труда и технологии. В каждой из этих сфер анализировался как человеческий потенциал, так и возможности, которые дают мегаполисы жителям.
По словам составителей рейтинга, Москве удалось занять первую строчку благодаря тому, что в городе выстроена экосистема, где эффективно взаимодействуют система образования, наука и бизнес.
Эксперты отметили доступность образования для всех групп населения российской столицы, высокий уровень цифровизации образовательной среды, а также развитость цифровых сервисов и услуг в целом.
Рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+ был создан в 2023 году. Его методологию разработала группа из восьми университетов развивающихся стран (Индии, Малайзии, Аргентины, Филиппин, Индонезии и других) под эгидой Панамериканского университета в Мексике.