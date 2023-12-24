Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+

Семён Гудошников
Сегодня в 21:45
Фото: Astemir Almov/Unsplash

Москва заняла первое место в рейтинге человеческого потенциала городов (City Human Potential Ranking) среди 100 мегаполисов из 32 развивающихся стран (БРИКС+). Первая десятка списка выглядит так:

  1. Москва
  2. Гонконг
  3. Шанхай
  4. Мехико
  5. Гуанчжоу
  6. Куала-Лумпур
  7. Буэнос-Айрес
  8. Гуадалахара
  9. Абу-Даби
  10. Пекин

Эксперты оценивали города по следующим категориям: образование, рынок труда и технологии. В каждой из этих сфер анализировался как человеческий потенциал, так и возможности, которые дают мегаполисы жителям.

По словам составителей рейтинга, Москве удалось занять первую строчку благодаря тому, что в городе выстроена экосистема, где эффективно взаимодействуют система образования, наука и бизнес.

Эксперты отметили доступность образования для всех групп населения российской столицы, высокий уровень цифровизации образовательной среды, а также развитость цифровых сервисов и услуг в целом.

Рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+ был создан в 2023 году. Его методологию разработала группа из восьми университетов развивающихся стран (Индии, Малайзии, Аргентины, Филиппин, Индонезии и других) под эгидой Панамериканского университета в Мексике.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+