Мужчину, подозреваемого в краже новой работы Бэнкси, арестовали

«Газу часто называют „крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом“, потому что никому не разрешается входить или выходить. Но это кажется немного несправедливым по отношению к тюрьмам — в них электричество и питьевая вода не исчезают случайным образом почти каждый день», — написал тогда артист.