Мужчину, подозреваемого в краже новой работы Бэнкси, арестовали

В Лондоне задержали одного из подозреваемых в краже новой работы Бэнкси — красного знака «Стоп», на котором художник изобразил три ударных беспилотника. Об этом сообщает Би-би-си.
Задержанный мужчина арестован по подозрению в краже и нанесении ущерба, он остается под стражей. Местные власти установили новый дорожный знак на месте украденного, чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения.
Бэнкси представил новую антивоенную работу несколько дней назад. Она появилась на юге Лондона, в районе Пэкхем. Через несколько часов после того, как художник подтвердил авторство, знак украли.
Двое неизвестных мужчин приехали в Пэкхем на электровелосипеде, который можно взять напрокат у компании Lime. Один из мужчин снял знак, после чего оба похитителя работы удалились.
Предположительно, произведение Бэнкси посвящено конфликту Израиля и Палестины. Ранее художник уже посвящал работы ситуации в секторе Газа. В 2015 году он приехал в Газу и нарисовал там граффити на бетонных обломках. На одном из рисунков была изображена печальная, сгорбленная фигура.
«Газу часто называют „крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом“, потому что никому не разрешается входить или выходить. Но это кажется немного несправедливым по отношению к тюрьмам — в них электричество и питьевая вода не исчезают случайным образом почти каждый день», — написал тогда артист.
Начиная с 2005 года Бэнкси создавал граффити на территориях, находящихся под контролем палестинцев. Он работал на Западном берегу реки Иордан. Там он изобразил детей, в том числе знаменитую девочку с воздушными шарами.