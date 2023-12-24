В Петербурге подростки нападали на дворников и выкладывали ролики в сеть. Их задержали

В Петербурге задержали двоих 16-летних подростков, которых подозревают в нападении на дворников. Об этом сообщили в телеграм-канале Петербургской полиции.
По данным МВД, подростки совершили пять нападений с 15 по 20 декабря. Записи с их нападениями обнаружили сотрудники центра «Э», отметили в полиции.
Там подчеркнули, что все пострадавшие — две женщины и трое мужчин — работают дворниками. Кроме одной женщины, все остальные — граждане государств ближайшего зарубежья.
По информации «Фонтанки», подростки нападали на дворников из Узбекистана и Таджикистана. Они распыляли в лицо дворников перцовый баллончик и избивали, после чего публиковали видео нападений в телеграм-канале.
Издание утверждает, что задержан также 14-летний восьмиклассник. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК).
Дома у задержанных нашли два газовых баллончика и «пусковое трехзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики». «Фонтанка» пишет, что подростки «долго обсуждали миграционный вопрос, а затем решили, что называется, перейти к действиям» и «руководствовались таким понятием как „слабо“».