В Петербурге подростки нападали на дворников и выкладывали ролики в сеть. Их задержали

Семён Гудошников
Сегодня в 15:21
Фото: Martinsson Serg/Flickr

В Петербурге задержали двоих 16-летних подростков, которых подозревают в нападении на дворников. Об этом сообщили в телеграм-канале Петербургской полиции.

По данным МВД, подростки совершили пять нападений с 15 по 20 декабря. Записи с их нападениями обнаружили сотрудники центра «Э», отметили в полиции.

Там подчеркнули, что все пострадавшие — две женщины и трое мужчин — работают дворниками. Кроме одной женщины, все остальные — граждане государств ближайшего зарубежья.

По информации «Фонтанки», подростки нападали на дворников из Узбекистана и Таджикистана. Они распыляли в лицо дворников перцовый баллончик и избивали, после чего публиковали видео нападений в телеграм-канале.

Издание утверждает, что задержан также 14-летний восьмиклассник. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК).

Дома у задержанных нашли два газовых баллончика и «пусковое трехзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики». «Фонтанка» пишет, что подростки «долго обсуждали миграционный вопрос, а затем решили, что называется, перейти к действиям» и «руководствовались таким понятием как „слабо“».

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