В Петербурге подростки нападали на дворников и выкладывали ролики в сеть. Их задержали

Дома у задержанных нашли два газовых баллончика и «пусковое трехзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики». «Фонтанка» пишет, что подростки «долго обсуждали миграционный вопрос, а затем решили, что называется, перейти к действиям» и «руководствовались таким понятием как „слабо“».