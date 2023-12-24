В Великобритании начнут борьбу с граффити и вандализмом при помощи ИИ

«Для человеческого глаза граффити могут выглядеть одинаково, но для машины они могут совершенно отличаться. Допустим, у вас в районе 100 тегов, это может быть один человек за один вечер. Если их [граффити] оставить надолго, это просто продемонстрирует людям, что здесь можно безопасно оставлять граффити», — сказал руководитель отдела по борьбе с преступлениями в сфере наследия исторической Англии Марк Харрисон.