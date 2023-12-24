В Великобритании начнут борьбу с граффити и вандализмом при помощи ИИ

В Великобритании реализуют программу по борьбе с граффити и вандалами при помощи искусственного интеллекта, сообщает The Guardian. Они стали все чаще нападать на объекты исторического и культурного наследия.
Согласно исследованию компании Ecclesiastical Insurance, около трети (32%) объектов наследия были испорчены граффити, что на 9% больше, чем в предыдущем году. В апреле вандалы рисовали на стенах, каменных полах и фонтане дворца Линлитгоу в Западном Лотиане, где родилась королева Шотландии Мария. В январе они напали на стены Рочестерского замка в графстве Кент, строительство которых началось в 1087 году.
Проблема в том, что после появления самого первого граффити их рисуют все больше. Удалить рисунок с древнего камня сложно: при стирании краска вымывается, часто оставляя пятно. А также это стоит огромных денег.
ИИ сможет идентифицировать вандалов по их тегам, отслеживать их перемещения, сопоставляя граффити в разных местах, и анализировать краски, чтобы выяснить, где были куплены баллончики. Вдобавок технология поможет в борьбе с ворами свинца, который таскают с крыш церквей.
«Для человеческого глаза граффити могут выглядеть одинаково, но для машины они могут совершенно отличаться. Допустим, у вас в районе 100 тегов, это может быть один человек за один вечер. Если их [граффити] оставить надолго, это просто продемонстрирует людям, что здесь можно безопасно оставлять граффити», — сказал руководитель отдела по борьбе с преступлениями в сфере наследия исторической Англии Марк Харрисон.