103-летнюю искусственную елку продали за 4000 долларов

«Самая скромная праздничная елка обрела новый дом, и мы рады как за покупателя, так и за продавца. Изначально мы думали, что его купят за копейки, но оно было продано за тысячи, и это ошеломляет. Я думаю, все дело в ностальгии, — история Дороти отзывается в людях», — сказал владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.