103-летнюю искусственную елку продали за 4000 долларов

Искусственную рождественскую елку, купленную в 1920 году, продали на британском аукционе Hanson за 4000 долларов. Об этом сообщили владельцы аукционного дома на своем сайте. Цена ошеломила даже их самих — они предполагали, что лот уйдет с молотка не более чем за 102 доллара.
Дерево изначально принадлежало Дороти Грант. Ее семья приобрела 79-сантиметровую елку в 1920 году, когда девочке было восемь лет. Юной Дороти так понравилось искусственное растение, что она сохранила его на всю жизнь.
Когда она скончалась в 2014 году в возрасте 101 года, елка перешла в наследство ее дочери Ширли Холл. Она передала дерево в аукционный дом, чтобы «почтить память своей матери» и подарить кому‑то «скромное напоминание о том, как люди жили в 1920 году».
«Самая скромная праздничная елка обрела новый дом, и мы рады как за покупателя, так и за продавца. Изначально мы думали, что его купят за копейки, но оно было продано за тысячи, и это ошеломляет. Я думаю, все дело в ностальгии, — история Дороти отзывается в людях», — сказал владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.
«Несмотря на скромность дерева, Дороти обожала его. Оно стало частью рождественской традиции их семьи. Тот факт, что елка приносила ей такую радость, уже говорит о многом. Это напоминает нам, что для того, чтобы почувствовать дух Рождества, совершенно необязательно прибегать к роскоши. Дороти хватало этого маленького дерева», — добавил он.
Hanson уже продавали подобные елки раньше, но не по столь высокой цене. Четыре года назад дерево, купленное в магазине Woolworths в 1937 году, ушло с молотка аукционного дома за 190 долларов.