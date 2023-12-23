Экономисты Чикаго выяснили уровень дохода семьи Маккаллистеров из фильмов «Один дома»

Сотрудники федерального резервного банка Чикаго ответили на вопрос, давно интересовавший поклонников фильмов «Один дома»: сколько же зарабатывает семья Кевина Маккаллистера? По словам экономистов, родители главного героя франшизы были одними из самых богатых людей Чикаго.
«В 1990 году такой дом могли себе позволить лишь 1% домовладельцев Чикаго, и в наше время ситуация бы не изменилась. Для жизни в подобном особняке в 1990-м семье нужно было бы зарабатывать не меньше 305 тыс. долларов в год, а сейчас с учетом инфляции это были бы 665 тыс. долларов», — написали эксперты.
В 2022 году сам дом Маккаллистеров риелторская компания Zillow оценила в 2,4 млн долларов. Неудивительно, что грабители Гарри и Марв выбрали именно его для ограбления.
Недавно в сети завирусился фанатский трейлер к несуществующему фильму «Один дома-3», действие которого развивается спустя 33 года после событий оригинальных фильмов. В ролике грабители Гарри и Марв отправляют Кевину открытку, в которой сообщают, что они вернулись, чтобы отомстить.