Экономисты Чикаго выяснили уровень дохода семьи Маккаллистеров из фильмов «Один дома»

«В 1990 году такой дом могли себе позволить лишь 1% домовладельцев Чикаго, и в наше время ситуация бы не изменилась. Для жизни в подобном особняке в 1990-м семье нужно было бы зарабатывать не меньше 305 тыс. долларов в год, а сейчас с учетом инфляции это были бы 665 тыс. долларов», — написали эксперты.