Экономисты Чикаго выяснили уровень дохода семьи Маккаллистеров из фильмов «Один дома»

Александр Голиков
Сегодня в 15:10
Изображение: кадр из фильма «Один дома»/Twentieth Century Fox

Сотрудники федерального резервного банка Чикаго ответили на вопрос, давно интересовавший поклонников фильмов «Один дома»: сколько же зарабатывает семья Кевина Маккаллистера? По словам экономистов, родители главного героя франшизы были одними из самых богатых людей Чикаго.

«В 1990 году такой дом могли себе позволить лишь 1% домовладельцев Чикаго, и в наше время ситуация бы не изменилась. Для жизни в подобном особняке в 1990-м семье нужно было бы зарабатывать не меньше 305 тыс. долларов в год, а сейчас с учетом инфляции это были бы 665 тыс. долларов», — написали эксперты.

В 2022 году сам дом Маккаллистеров риелторская компания Zillow оценила в 2,4 млн долларов. Неудивительно, что грабители Гарри и Марв выбрали именно его для ограбления.

Недавно в сети завирусился фанатский трейлер к несуществующему фильму «Один дома-3», действие которого развивается спустя 33 года после событий оригинальных фильмов. В ролике грабители Гарри и Марв отправляют Кевину открытку, в которой сообщают, что они вернулись, чтобы отомстить.

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