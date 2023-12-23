В Южной Корее студенты подали в суд из‑за завершения экзамена на 90 секунд раньше

В Южной Корее группа студентов подала в суд на правительство из‑за того, что сунын (вступительный экзамен) закончился на 90 секунд раньше назначенного времени. Об этом сообщает Би-би-си.
Студенты требуют выплатить им по 20 млн вон (15 400 долларов) — стоимость года обучения для пересдачи экзамена. Адвокаты учащихся утверждают, что ошибка повлияла на их результаты.
В иске 39 студентов утверждается, что на одном из пунктов проведения экзамена в Сеуле звонок прозвенел раньше во время сдачи корейского языка — первого предмета экзамена. Некоторые ученики сразу выразили протест, но контролеры все равно забрали их работы.
Учителя поняли ошибку перед началом следующего экзамена и вернули студентам полторы минуты во время обеденного перерыва. Однако им не разрешалось менять уже написанные ответы, они могли только заполнять пустые ячейки.
Это не первый раз, когда ученики подают в суд из‑за раннего звонка. В апреле этого года суд в Сеуле присудил 7 млн вон (5250 долларов) студентам. Наказания могут быть еще строже. Так, например, в Китае мужчину приговорили к одному году условно за то, что он позвонил в звонок на 4 минуты 48 секунд раньше.
Сунын — один из самых сложных экзаменов в мире. От него зависят не только поступление в университет и трудоустройство, но и даже будущие отношения. Чтобы помочь студентам сконцентрироваться, правительство Южной Кореи принимает ряд мер. Например, закрытие воздушного пространства.