В Южной Корее студенты подали в суд из‑за завершения экзамена на 90 секунд раньше

Это не первый раз, когда ученики подают в суд из‑за раннего звонка. В апреле этого года суд в Сеуле присудил 7 млн вон (5250 долларов) студентам. Наказания могут быть еще строже. Так, например, в Китае мужчину приговорили к одному году условно за то, что он позвонил в звонок на 4 минуты 48 секунд раньше.