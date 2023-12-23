Представитель Вина Дизеля отрицает его вину в домогательствах

По словам Асты Йонассон, артист приставал к ней в отеле St.Regis после вечеринки в клубе неподалеку. В иске экс-ассистентка описывает, как Дизель положил ее руку на свой эрегированный пенис, а затем мастурбировал, прижав девушку к стене.