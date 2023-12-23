Представитель Вина Дизеля отрицает его вину в домогательствах

Адвокат Вина Дизеля Байан Фридман отрицает обвинения бывшей ассистентки актера в сексуализированных домогательствах. Об этом сообщает People.
По словам Фридмана, Дизель впервые слышит «об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанным якобы девятидневным работником». Адвокат утверждает, что есть доказательства, которые полностью опровергают эти обвинения.
21 декабря стало известно, что экс-ассистентка Дизеля обвинила его в сексуализированных домогательствах во время съемок «Форсажа-5» в 2010 году, а также последующем увольнении.
По словам Асты Йонассон, артист приставал к ней в отеле St.Regis после вечеринки в клубе неподалеку. В иске экс-ассистентка описывает, как Дизель положил ее руку на свой эрегированный пенис, а затем мастурбировал, прижав девушку к стене.
Спустя несколько часов Йонассон позвонила сестра актера и глава его продюсерской компании One Race Саманта Винсент. Она заявила, что компания больше не нуждается в «какой‑либо дополнительной помощи», и уволила девушку «всего через несколько дней работы».
«Под влиянием движений #MeToo и Time’s Up Йонассон не желает больше молчать и стремится вернуть себе право голоса и справедливости за страдания, которые она перенесла от рук Вин Дизеля и One Race», — говорится в иске.