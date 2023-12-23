Во Флориде рыбак проплыл несколько метров с акулой, чтобы спасти ее

«Акулы-молоты очень хрупкие, и все, что длится более 45 минут, угрожает их здоровью», — добавил Гриффин. На видео, снятом его другом Гейджем Уитоном, видно, как рыбак вытягивает акулу на мелководье, а затем они вместе хватают ее по сторонам, чтобы отправить в прибойную зону.