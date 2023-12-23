Во Флориде рыбак проплыл несколько метров с акулой, чтобы спасти ее

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:46
Фото: New York Post/YouTube

Рыбак из Флориды случайно поймал акулу-молот и решил отправить ее обратно в море, проплыв с ней несколько метров. Об этом сообщает New York Post.

Видео со спасением акулы завирусилось в сети. «Я намотал акулу на катушку так быстро, как только мог, снял ее с крючка в воде и отпустил обратно в океан, проплыв мимо прибоя», — рассказал Брэндон Гриффин.

По его словам, 12-футовая акула съела его наживку. Так как большие молотоголовые акулы редко выживают после того, как их поймали на крючок, не говоря уже, что в водах Флориды их вылов запрещен, рыбак решил действовать быстро.

«Акулы-молоты очень хрупкие, и все, что длится более 45 минут, угрожает их здоровью», — добавил Гриффин. На видео, снятом его другом Гейджем Уитоном, видно, как рыбак вытягивает акулу на мелководье, а затем они вместе хватают ее по сторонам, чтобы отправить в прибойную зону.

В конце ролика акула уплывает в открытый океан, а приятели кричат от радости из‑за успешного спасения. По словам Гриффина, от момента подсечки до освобождения прошло около 22 минут.

Из‑за опубликованного видео в соцсетях разразился целый спор. Одни называли рыбака героем, а другие обвинили его в неоправданном риске жизнью. «Вот почему женщины живут дольше нас», — написал один из пользователей.

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