В бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на гусей

В тюрьме бразильского штата Санта-Катарина сторожевых собак заменили на «гусиных агентов». Об этом сообщает Reuters.
Теперь в перерывах между купанием в пруду, расположенном на территории тюрьмы, гуси патрулируют пространство между внутренним забором и главной внешней стеной тюрьмы.
Вожака стаи зовут Пиу-Пиу. Он руководит остальными гусями и издает характерный звук, когда слышит, что кто‑то из офицеров называет его имя.
По словам начальника тюрьмы Маркоса де Соуза, содержание стаи гусей обходится дешевле сторожевых собак. Еще у гусей хороший слух, и они издают громкие звуки, которые предупреждают охранников о внештатной ситуации.
«Ночью здесь очень тихо. Даже днем, как вы видите, здесь очень тихо, а ночью тем более… Пространство благоприятствует такому типу безопасности в случае с гусями», — сказал он.
В Бразилии уже давно гуси используются в качестве сторожей. Так, в 2011 году в СМИ появлялась новость, что этих птиц использовали в качестве способа предотвращения побегов заключенных.