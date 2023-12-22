В Алматы автобус попал в аварию после того, как один из пассажиров ударил водительницу автобуса по голове. Три человека погибли в аварии, сообщил TengriNews.
Вечером 22 декабря пассажир автобуса № 47 напал на женщину-водителя, когда та сказала, что он неправильно посчитал деньги за проезд. Она потеряла сознание , после чего автобус наехал на людей.
Инцидент произошел возле транспортной остановки. В результате автобус столкнулся с четырьмя автомобилями. Не менее четырех человек пострадали. Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, а 15-летний подросток сломал стопу.
Троих травмированных людей в данный момент находятся в реанимации. Четвертому пострадавшему медики разрешили вернуться домой. Подозреваемого в нападении на водительницу автобуса задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более человек. По этому обвинению задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.