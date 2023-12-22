В Москве уволили школьного учителя, нарисовавшего свастику на доске

В московской школе № 1619 уволили учителя информатики Сергея Аверьянова после того, как он нарисовал на доске свастику. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
41-летний мужчина нарисовал знак и надписи «Слава Укране» и «Смерть русским полудуркам» перед учениками девятого класса. Его забрали в отделение полиции прямо из школы в тот же день — 27 ноября.
Суд оштрафовал Аверьянова за это на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии, а администрация школы отстранила учителя от занятий. Через несколько недель его решили вовсе уволить.
В школе заявили, что с детьми проведут беседу об опасности экстремизма и его проявлений.
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