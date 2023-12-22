Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессию у мужчин

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:25
Фото: Louis Galvez/Unsplash

Ученые из Израиля и США выяснили, что запах женских слез снижает агрессию у мужчин. Об этом они рассказали в исследовании, опубликованном на портале PLoS Biology.

Специалисты проанализировали влияние слез на мужчин. Они попросили участников исследования понюхать женские слезы или физраствор — и оценили, как это сказалось на их поведении в компьютерной игре.

Оказалось, что почувствовавшие аромат слез мужчины стали менее мстительными. В мозге респондентов мнизилась активность некоторых нейронных контуров, связанных с агрессией. Агрессия снизилась на 43,7%.

В эксперименте поучаствовали 25 мужчин, их средний возраст составил 26 лет. В игре они должны были отнимать деньги у противника. Слезы женщин были получены от добровольцев во время просмотра грустных видео.

Перед экспериментов мужчинам не сообщали, что именно им предстоить нюхать. В ходе исследования к носу участников десять раз подносили баночку с одним миллилитром слез или физраствора.

Физраствор при этом предварительно наносили на щеки женщин, чтобы с ним смешались те же вещества, которые могли находиться на лице девушек. Оценку агрессии проводили в том числе с помощью фМРТ.

Кроме того, ученые провели эксперименты in vitro. Они проследили за реакцией обонятельных рецепторов в клетках Hana3A на слезы и физраствор. На слезы реагировали четыре рецептора: OR2J2, OR11H6, OR5A1, и OR2AG2.

Исследователи узнали, что активность нейронов под воздействием слез меняется: ослабляется активность в левой передней островковой коре и префронтальной коре с обеих сторон, а также увеличивается связь между левой островковой корой и правым миндалевидным телом и пириформной корой. Эти части мозга отмечают как раз за обоняние и агрессию.

Ученые пришли к выводу, что слезы действуют на мужчин так же, как на самцов ближневосточных слепышей слезы их сородичей. Это подтверждает, что запахи могут определять взаимоотношения между людьми и их поведение друг с другом.

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