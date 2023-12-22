Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессию у мужчин

Исследователи узнали, что активность нейронов под воздействием слез меняется: ослабляется активность в левой передней островковой коре и префронтальной коре с обеих сторон, а также увеличивается связь между левой островковой корой и правым миндалевидным телом и пириформной корой. Эти части мозга отмечают как раз за обоняние и агрессию.