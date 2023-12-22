В США женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек

Американка Келси Хэтчер, которая родилась с двумя матками, родила двух здоровых девочек. Об этом сообщил WVTM 13.
32-летняя женщина выносила детей одновременно в обеих матках. Девочки родились с разницей в день: у одной день рождения пришелся на 20 декабря, а у другой — 21 декабря.
Первого ребенка Келси родила самостоятельно, а вторая дочь родилась с помощью кесарева сечения. По мнению врачей, Хэтчер и ее партнер зачали детей в разные дни.
Обе девочки и их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке из больницы. Хэтчер заявила, что рождение дочерей было долгожданным и эмоциональным событием.
«Много слез, много аплодисментов, было весело», — прокомментировала Келси. Новорожденных назвали Рокси и Ребел.