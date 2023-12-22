В США женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30
Фото: Fallon Michael/Unsplash

Американка Келси Хэтчер, которая родилась с двумя матками, родила двух здоровых девочек. Об этом сообщил WVTM 13.

32-летняя женщина выносила детей одновременно в обеих матках. Девочки родились с разницей в день: у одной день рождения пришелся на 20 декабря, а у другой — 21 декабря.

Первого ребенка Келси родила самостоятельно, а вторая дочь родилась с помощью кесарева сечения. По мнению врачей, Хэтчер и ее партнер зачали детей в разные дни.

Обе девочки и их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке из больницы. Хэтчер заявила, что рождение дочерей было долгожданным и эмоциональным событием.

«Много слез, много аплодисментов, было весело», — прокомментировала Келси. Новорожденных назвали Рокси и Ребел.

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