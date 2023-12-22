Соседка актера Чарли Шина попыталась задушить его

Соседка американского актера Чарли Шина, известного по ситкому «Два с половиной человека», ворвалась к нему в дом и попыталась задушить его. Об этом сообщил TMZ.
47-летняя женщина постучала в дверь актера и атаковала его, как только он ее открыл. Соседка разорвала рубашку Шина, начала душить его, а затем отправилась обратно к себе домой.
Шин обратился в полицию. На место происшествия также приехала скорая помощь, но актера не стали госпитализировать. Шин заявил, что не представляет, почему соседка повела себя столь агрессивно.
Однако это уже не первый инцидент, в котором участвует женщина. Шин отметил, что, по его мнению, эта же соседка недавно забрызгала неизвестной липкой жидкостью его автомобиль.
Источник TMZ рассказал, что актер пытался поговорить с женщиной после случая с автомобилем. В разговоре, как утверждает собеседник издания, Шин предлагал соседке забыть прошлое.
Также знакомый артиста утверждает, что соседка выбросила мусор прямо перед дверью Шина за день до нападения. По информации СМИ, актер лично обратился в полицию после атаки.
В результате соседку Шина арестовали. Ей предъявили обвинение в нападении с применением смертоносного оружия и взломе.