Ресторан в Уфе первым получил халяльный сертификат от Роскачества

Роскачество не заметило в ресторане Zaman by Tubatay элементов интерьера и дизайна, внешнего вида и способов обслуживания персонала, которые бы противоречили этике ислама. В заведениях с сертификатом халяль также должна быть молельная комната для посетителей и для работников, добавили в ведомстве.