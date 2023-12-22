Ресторан в Уфе первым получил халяльный сертификат от Роскачества

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57
Фото из «ВК»-паблика Zaman by Tubatay

Ресторан татарской кухни в Уфе получил первый халяльный сертификат от Роскачества, сообщает РИА «Новости». Заведение в столице Башкортостана проверялось не только на блюда и ингредиенты, но и на концепцию.

Роскачество не заметило в ресторане Zaman by Tubatay элементов интерьера и дизайна, внешнего вида и способов обслуживания персонала, которые бы противоречили этике ислама. В заведениях с сертификатом халяль также должна быть молельная комната для посетителей и для работников, добавили в ведомстве.

В октябре «Красный Октябрь» первым из фабрик получил халяльный сертификат от Роскачества. Документ выдали на серийное производство конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», горького шоколада «Бабаевский», «Элитный» и других сладостей.

По данным Роскачества, в халяльных кондитерских изделиях не должны содержаться желатин, кармин, молочная сыворотка, белок, ряд эмульгаторов и алкоголь. В октябре было подано более 70 заявок на сертификацию по требованиям халяль.

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