Археологи в Перу нашли огромные геоглифы с изображением кошек

Команда археологов из Национального университета Ики Сан-Луиса Гонзаги обнаружила на юге Перу 29 ранее неизвестных геоглифов — больших изображений, нанесенных на землю. На геоглифах изображены кошки и люди, сообщает Heritage Daily.
По мнению исследователей, геоглифы датируются периодом между 300 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Они соответствует позднему периоду культуры Паракас и раннему периоду культуры Наска.
Рисунки, расположенные в районе города Ика, смогли обнаружить с помощью дронов. На десяти геоглифах изображены фигуры кошек длиной 17 метров и высотой 12 метров, а на восьми — кошки размерами 37 на 13 метров. Оставшиеся геоглифы изображают антропоморфные фигуры.
Ученые считают, что жители Паракас считали кошачьих божествами воды и тесно связывали их с концепциями плодородия.
На юге Перу уже находили геоглифы с кошками. В 2020-м на плато Наска обнаружили изображение кошки длиной 37 метров. Возраст геоглифа оценивается в более чем 2000 лет.