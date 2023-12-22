Прекращение поддержки Windows 10 может отправить на свалку 240 млн компьютеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50
Фото: Panos Sakalakis/Unsplash

Планы по прекращению поддержки Windows 10 могут привести к массовой утилизации компьютеров с этой операционной системой, сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства Canalys Research. На свалке электронных отходов рискуют оказаться около 240 млн устройств.

Microsoft намерена прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года, а выпуск обновлений безопасности — в октябре 2028 года. Аналитики считают, что малое количество обновлений или вообще их отсутствие может привести к снижению спроса на ОС, хотя многие пользователи продолжают сидеть на старых версиях без каких‑либо обновлений довольно продолжительное время.

240 млн компьютеров — это 480 млн килограмм, которые весят примерно как 320 тыс. автомобилей. В марте 2020 года Windows 10 достигла отметки в 1 млрд пользователей.

В марте того же года Microsoft прекратила поддержку Windows 7, которая вышла в 2009 году и доминировала на рынке вплоть до 2017 года, когда вышла Windows 10. В январе 2023-го завершилась поддержка Windows 8.1.

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