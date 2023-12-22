Прекращение поддержки Windows 10 может отправить на свалку 240 млн компьютеров

Microsoft намерена прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года, а выпуск обновлений безопасности — в октябре 2028 года. Аналитики считают, что малое количество обновлений или вообще их отсутствие может привести к снижению спроса на ОС, хотя многие пользователи продолжают сидеть на старых версиях без каких‑либо обновлений довольно продолжительное время.