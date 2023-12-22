Американка вышла из комы, засмеявшись от анекдота матери

В США женщина очнулась после пятилетней комы, благодаря анекдоту, который рассказала ей мать. Об этом сообщает People.
Жительница штата Мичиган Дженнифер Флюэллен попала в ДТП в 2017 году, она врезалась на автомобиле в опору освещения. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить пострадавшей жизнь, но спустя некоторое время американка впала в кому.
Флюэллен находилась без сознания пять лет, все это время ее в больнице навещала мать Пегги Минс. В один из дней женщина находилась в палате дочери и решила рассказать ей анекдот. Спустя несколько секунд она услышала смех вышедшей из комы дочери.
«Когда она проснулась, я сначала испугалась, поскольку она смеялась, а раньше она никогда этого не делала», — рассказывает Минс. Сперва, когда женщина очнулась, она не могла говорить, а просто кивала.
Сейчас Флюэллен усердно работает над восстановлением речи и подвижности после долгого пребывания в коме. Она уже может произносить некоторые слова и самостоятельно сидеть.
По словам врачей, история Дженнифер — большая редкость. «Важно не просто выйти из комы, но и добиться прогресса. Вероятно, 1–3% пациентов приходят в сознание и добиваются такого прогресса», — отметил врач женщины Ральф Ванг.