Женщина погибла из‑за падения рождественской елки на площади города в Бельгии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:54
Фото: Guardian News/YouTube

В бельгийском городе Ауденарде из‑за падения рождественской елки погибла женщина и пострадали два человека. Трагедия произошла в историческом центре города на Рыночной площади, неподалеку от ратуши.

На кадрах с видеокамер видно, как ярко освещенная рождественская елка высотой 20 метров медленно наклоняется, а затем рушится рядом с рынком. В это время на улице бушевала ненастная погода.

Представитель прокуратуры провинции Ост-Влаандерен сообщил, что жертвой стала 63-летняя местная жительница. Две пострадавших из того же города получили легкие ранения. «Расследование выяснит, было ли дерево надежно закреплено и насколько погода повлияла [на обрушение]», — сказал он.

На западную часть Бельгии обрушился шторм «Пиа», который ранее нарушил транспортное сообщение в Великобритании и Нидерландах. Бельгийская метеослужба выпустила предупреждение о безопасности для жителей прибрежных районов.

Подробности по теме
В Техасе девушка нашла дикого опоссума на елке у себя дома. Он пробыл на ней несколько дней
Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+