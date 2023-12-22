Женщина погибла из‑за падения рождественской елки на площади города в Бельгии

В бельгийском городе Ауденарде из‑за падения рождественской елки погибла женщина и пострадали два человека. Трагедия произошла в историческом центре города на Рыночной площади, неподалеку от ратуши.
На кадрах с видеокамер видно, как ярко освещенная рождественская елка высотой 20 метров медленно наклоняется, а затем рушится рядом с рынком. В это время на улице бушевала ненастная погода.
Представитель прокуратуры провинции Ост-Влаандерен сообщил, что жертвой стала 63-летняя местная жительница. Две пострадавших из того же города получили легкие ранения. «Расследование выяснит, было ли дерево надежно закреплено и насколько погода повлияла [на обрушение]», — сказал он.
На западную часть Бельгии обрушился шторм «Пиа», который ранее нарушил транспортное сообщение в Великобритании и Нидерландах. Бельгийская метеослужба выпустила предупреждение о безопасности для жителей прибрежных районов.