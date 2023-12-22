Эмбер Херд лишилась почти всех реплик в «Аквамене-2». За 2 часа она произнесла 11 фраз

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:30
Warner Bros.

У Эмбер Херд почти нет реплик в «Аквамене и потерянном царстве». На это обратило внимание издание Business Insider.

Несмотря на то что в фильме 2018 года актриса играла главную роль (Меру), в сиквеле она сведена к второстепенному персонажу, хотя теперь ее героиня замужем за Акваменом и родила от него ребенка.

Во время судебного процесса Херд против Джонни Деппа она говорила, что в сиквеле ей урезали роль, и она была вынуждена бороться за то, чтобы остаться в нем. Позже ее слова опроверг экс-президент Warner Bros. DC Films Уолтер Хамада. Он заявил, что актриса никогда не была главной в сиквеле.

В октябре Variety сообщило, что как минимум две сцены с участием Херд были вырезаны. Среди них — драка с Черной Мантой и любовная сцена с Акваменом.

Осторожно, спойлеры!

По данным Business Insider, в двухчасовом фильме у актрисы всего 11 коротких реплик:

  • Мера — Аквамену: «Артур, совет созвал экстренное собрание. Произошла очередная вспышка чумы».
  • Мера — совету: «Таких вспышек не было уже сто лет. Почему именно сейчас?»
  • Мера — матери Аквамена: «Они совершили налет на хранилище, мы не можем позволить им уйти».
  • Мера рассказывает Орму и Аквамену о Черной Манте и Атланте.
  • Мера кричит: «Где младший?»
  • Мера еще кричит: «Нет!»
  • Мера — группе: «Только не с младшим под перекрестным огнем».
  • Мера сама с собой: «Я чувствую что‑то в воде».
  • Мера — доктору Шину: «Спасибо».
  • Мера — Орму: «Да, весь этот лед. Найти тело будет невозможно».

«Большая часть экранного времени Херд состоит из молчания, когда она неловко сидит и стоит рядом с Акваменом или позади него, кажется, прикусив язык. Как у Ариэль в диснеевской „Русалочке“, на которую Мера похожа своими рыжими волосами и зеленым нарядом, у нее словно украли голос.

В редкие моменты, когда Мера говорит, она в основном произносит простые предложения. Она редко произносит больше одного фрагмента диалога за раз. В остальном Мера ограничивается несколькими ворчаниями и смехом», — пишет Business Insider.

Фильм «Аквамен и потерянное царство» вышел на большие экраны 20 декабря. Вместе с премьерой появились и первые обзоры критиков. Они единогласно разгромили картину за вторичность, посредственный юмор и невпечатляющие спецэффекты. Подробнее рассказали об этом здесь.

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