Эмбер Херд лишилась почти всех реплик в «Аквамене-2». За 2 часа она произнесла 11 фраз

Во время судебного процесса Херд против Джонни Деппа она говорила, что в сиквеле ей урезали роль, и она была вынуждена бороться за то, чтобы остаться в нем. Позже ее слова опроверг экс-президент Warner Bros. DC Films Уолтер Хамада. Он заявил, что актриса никогда не была главной в сиквеле.