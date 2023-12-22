Посмотрите, какой розовый туман накрыл Бугульму

Точная причина такого явления неизвестна. Из открытых источников следует, что такой туман появляется из‑за географических и климатических особенностей — рек, озер, болот, долин и влажных зон. Туман накрывает местность, когда теплый воздух встречается с тропическими потоками или при ночном охлаждении поверхности земли, а характерный цвет можно увидеть из‑за отражения света от аэрозольных частиц.