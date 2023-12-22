Посмотрите, какой розовый туман накрыл Бугульму

Утром 22 декабря город Бугульму в Татарстане накрыл туман сиреневого цвета, который жители назвали розовым. Очевидцы явления поделились фото и видео с ним в соцсетях.
Точная причина такого явления неизвестна. Из открытых источников следует, что такой туман появляется из‑за географических и климатических особенностей — рек, озер, болот, долин и влажных зон. Туман накрывает местность, когда теплый воздух встречается с тропическими потоками или при ночном охлаждении поверхности земли, а характерный цвет можно увидеть из‑за отражения света от аэрозольных частиц.
Baza со ссылкой на администрацию Бугульмы сообщает, что розовый оттенок у тумана появился из‑за перепада температур. На момент написания заметки в городе зафиксирован -1 градус.
В комментариях местные жители жалуются, что в Бугульме не первое утро отключают освещение на улицах, несмотря на плохую видимость.
В 2021 году жители Москвы делились в соцсетях фотографиями города в густом тумане, который появился из‑за резкого понижения температуры воздуха и охлаждения земной поверхности.