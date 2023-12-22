Ученые рассказали о нейросети, которая может предугадывать события жизни и смерть

ИИ может обрабатывать простой язык и генерировать прогнозы о состоянии здоровья или доходе на протяжении всей жизни. Life2vec дает ответы на общие вопросы, например возможна ли смерть в течение четырех лет. Также она добавляет людей, занимающих руководящую должность или с высоким доходом, в список тех, чей шанс прожить дольше выше, а более высокий риск ранней смерти она дает мужчинам, квалифицированным специалистам или с психическими диагнозами.