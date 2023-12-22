Ученые рассказали о нейросети, которая может предугадывать события жизни и смерть

Ученые из США и Дании создали нейросеть под названием Life2vec, которая, по их словам, умеет предсказывать продолжительность жизни человека, в том числе смерть, с точностью до 78%. Модель использует историю жизни человека, чтобы предсказать его будущее, сообщает Science Daily.
Life2vec обучена на множестве данных о здоровье, профессии и доходе 6 млн датчан за 2008–2016 годы. Модель изучила закономерности до такой степени, что может назвать предполагаемое время смерти человека.
ИИ может обрабатывать простой язык и генерировать прогнозы о состоянии здоровья или доходе на протяжении всей жизни. Life2vec дает ответы на общие вопросы, например возможна ли смерть в течение четырех лет. Также она добавляет людей, занимающих руководящую должность или с высоким доходом, в список тех, чей шанс прожить дольше выше, а более высокий риск ранней смерти она дает мужчинам, квалифицированным специалистам или с психическими диагнозами.
Появление Life2vec поднимает вопросы о защите конфиденциальности данных и предвзятости. Сейчас подобные модели часто используются страховыми компаниями для определения стоимости полисов.
К Life2vec не открывают доступа из‑за законов Дании, которые не позволяют публиковать данные людей, жизнь которых легла в основу исследования.