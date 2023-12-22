В США суд возобновил дело о детской порнографии на обложке «Nevermind» группы Nirvana

Апелляционный суд США возобновил иск, обвиняющий группу Nirvana в публикации изображений сексуального насилия над детьми на обложке хитового альбома 1991 года «Nevermind». Об этом сообщает The Guardian.
Суд отменил решение низшей инстанции, что Спенсер Элден, чье детское фото стало обложкой пластики, слишком долго ждал, чтобы подать иск против группы. Адвокат Nirvana заявил, что эта «процедурная неудача» не поменяет мнения группы и дело является «беспочвенным».
Элден впервые подал в суд на группу и ее лейбл Universal Music Group в 2021 году в возрасте 30 лет — с момента, когда он узнал об обложке, прошло больше десяти лет. Мужчина утверждал, что действия компаний и артистов привели его к психологической травме.
Несмотря на это, Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью Nevermind. В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке.