Вышел трейлер фильма «Элла и черный ягуар» от автора «Волка и льва»

На ютуб-канале Studiocanal International опубликовали трейлер фильма «Элла и черный ягуар» («Autumn and the Black Jaguar»), который снял французский режиссер Жиль де Мэтр, автор лент «Волк и лев» и «Миа и белый лев».
Кинематографист рассказал историю о девочке, которая выросла в джунглях Амазонии. Вместе с родителями она переезжает в Нью-Йорк, но вскоре узнает, что ее лучший друг — черный ягуар по кличке Хоуп — находится в опасности.
Тогда 14-летняя героиня отправляется обратно в свои родные места с надеждой защитить Хоуп, а заодно и знакомую ей деревню, страдающую от наплыва браконьеров.
Преподавательница по биологии пытается остановить отчаянную ученицу — и в результате сама оказывается посреди амазонских джунглей.
Главные роли в картине исполнили Эмили Бетт Рикардс («Флэш», «Бруклин»), Люми Поллак («Последствия»), Уэйн Чарльз Бэйкер («Рой») и Пол Грин («Где‑то»).
Автором сценария ленты выступил Прюн де Мэтр, а оператором стал Оливер Ле. Премьера «Эллы и черного ягуара» запланирована на февраль.