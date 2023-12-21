Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила актера в домогательствах и мести

Они отметили, что Аста испугалась за свою безопасность, закричала и попыталась убежать в ближайшую ванную комнату. Удалиться с места инцидента ей не удалось. В иске Йонассон описывает, как Дизель положил ее руку на свой эрегированный пенис, а затем мастурбировал, прижав девушку к стене.