Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила актера в домогательствах и мести

Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила актера в сексуализированных домогательствах во время съемок «Форсажа 5» в 2010 году, а также последующем увольнении. Об этом сообщил Deadline.
По словам Асты Йонассон, артист приставал к ней в отеле St. Regis после вечеринки в клубе неподалеку. Он, как заявила девушка, схватил ее, поцеловал и ощупал ее грудь. Йонассон утверждает, что пыталась вырваться, но Дизель не отпустил ее.
«Затем Вин Дизель продолжил домогательства, ощупал ее тело, опустился на колени и задрал платье мисс Йонассон, ощупал ее ноги и попытался стянуть нижнее белье мисс Йонассон», — указали в иске адвокаты женщины.
Они отметили, что Аста испугалась за свою безопасность, закричала и попыталась убежать в ближайшую ванную комнату. Удалиться с места инцидента ей не удалось. В иске Йонассон описывает, как Дизель положил ее руку на свой эрегированный пенис, а затем мастурбировал, прижав девушку к стене.
Только после этого актер якобы отпустил ассистентку и сам отправился в ванную комнату. Йонассон, по ее словам, была в шоке и осталась стоять там же, где ее оставил Дизель.
Спустя несколько часов Йонассон позвонила сестра Дизеля и глава его продюсерской компании One Race Саманта Винсент. Она заявила, что компания больше не нуждается в «какой‑либо дополнительной помощь», и уволила девушку «всего через несколько дней работы».
«Мисс Йонассон чувствовала себя беспомощной, ее самооценка была подорвана, и она сомневалась в своих собственных навыках и в том, потребует ли успешная карьера от нее продажи тела», — отметили в иске юристы Асты.
Женщина потребовала компенсацию от Дизеля. Она должна быть «достаточной для наказания обвиняемого, а также для того, чтобы стать примером и удержать обвиняемого от подобных преступлений в будущем».