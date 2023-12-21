В США турист выжил после падения в ущелье с 300-метровой высоты

В США турист упал в ущелье с 300-метровой высоты во время схода лавины и сумел выжить. О его истории написала газета New York Post.
30-летний мужчина занимался хайкингом в Олимпийском национальном парке, расположенном в штате Вашингтон. Во время прогулки по горе Эллинор его настигла лавина.
Знакомый туриста забил тревогу вечером 16 декабря, когда не смог связаться с ним. Вскоре с военно-морской авиабазы Уидби-Айленд в лес отправилась поисково-спасательная команда.
Она обнаружила следы лавины на горе, однако пропавшего туриста нигде не нашли. Позднее спасатели заметили мигающий огонек возле поля валунов немного ниже места, где сошла лавина.
Оказалось, что туриста снесло в ущелье. Он получил перелом руки, переохлаждение и многочисленные царапины. Чтобы транспортировать его с территории парка, потребовался вертолет. Он доставил пострадавшего в медцентр в Сиэтле.