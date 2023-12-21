В пражском университете произошла стрельба. Есть погибшие

Несколько человек погибли в результате стрельбы в центре Праги. Стрелок пробрался на территорию факультета искусств Карлова университета, сообщает чешская полиция.
«Стрелок ликвидирован! В настоящее время все здание эвакуируется, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — уточнили в полиции. В соцсетях появляются видео с людьми, которые бегут из вуза.
«Мы забаррикадировались в кабинете, но совершенно не понимаем, что происходит. У нас был семинар, и вдруг кто‑то сказал, что в здании кто‑то с оружием, мы забаррикадировались и ждем. Мы слышали выстрелы. Полицейские знают о нас, мы должны ждать здесь», — рассказал о нападении один из студентов.
Имя нападавшего пока не разглашалось.
Новость дополняется.