В пражском университете произошла стрельба. Есть погибшие

«Мы забаррикадировались в кабинете, но совершенно не понимаем, что происходит. У нас был семинар, и вдруг кто‑то сказал, что в здании кто‑то с оружием, мы забаррикадировались и ждем. Мы слышали выстрелы. Полицейские знают о нас, мы должны ждать здесь», — рассказал о нападении один из студентов.