Канье Уэст выставил на продажу свой дом, который он хотел превратить в бомбоубежище

Канье Уэст выставил на продажу свой особняк на берегу океана в Малибу за 53 млн долларов. Об этом сообщило издание TMZ.
Рэпер приобрел дом японского архитектора Тадао Андо площадью 372 кв.м в 2021 году за 57 млн долларов. Для перепродажи он снизил цену на 4 млн, так как оставил в особняке лишь голые бетонные стены и пол, убрав всю внутреннюю отделку, электричество, сантехнику, окна и двери.
«Внутренняя отделка была полностью удалена, и это создает невероятно редкую возможность купить дом, подобный произведению Пикассо, на воде, с возможностью восстановить его по вашим собственным стандартам», — прокомментировал TMZ риэлтор Джейсон Оппенхайм.
По словам Тони Саксона, мастера по ремонту, работавшего над зданием, рэпер хотел превратить дом в «бомбоубежище 1910-х годов». В нем он планировал «скрываться от семейств Клинтон и Кардашьян» и готов был жить в бетонной коробке, так как «не хотел быть рабом современных удобств и стремился быть недоступным для правительства США».
В сентябре Саксон подал на Канье в суд, заявив, что артист заставлял его работать в опасных условиях, спать на полу и не платил зарплату. Истец потребовал от Уэста 1 млн долларов невыплаченного гонорара и потерянного заработка, пожаловавшись на то, что ему пришлось не только быть мастером по ремонту, но и охранником.
«Он вообще никому не заплатил. Заставлял нас выполнять его прихоти, а потом передумывал или забывал. Работа на Канье была безумием. Я никак не мог угадать, в каком настроении он ответит на мои звонки, будет он вести себя как милый пастор или сумасшедший диктатор», — рассказал Саксон.