Канье Уэст выставил на продажу свой дом, который он хотел превратить в бомбоубежище

В сентябре Саксон подал на Канье в суд, заявив, что артист заставлял его работать в опасных условиях, спать на полу и не платил зарплату. Истец потребовал от Уэста 1 млн долларов невыплаченного гонорара и потерянного заработка, пожаловавшись на то, что ему пришлось не только быть мастером по ремонту, но и охранником.