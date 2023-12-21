Ученые выяснили, что подъем по будильнику приводит к скачку артериального давления

Докторант Школы медсестер при Университете Вирджинии Енсу Ким с помощью эксперимента доказала, что вынужденное пробуждение по будильнику по утрам приводит к скачку артериального давления и создает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты ее исследования опубликовали на сайте института.
Енсу Ким провела эксперимент, в котором приняли участие 32 человека. В первый раз испытуемые, которые носили «умные» часы и манжеты для измерения давления во время сна, должны были проснуться естественным путем, а во второй — по будильнику спустя пять часов отдыха.
У людей, которым пришлось встать по будильнику, обнаружился более высокий уровень давления — на 74% выше, чем у тех, кто проснулся сам. По мнению ученой, подъем из‑за резкого сигнала может нанести ощутимый вред людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Когда утренний скачок артериального давления чрезмерен, он может активировать симпатическую нервную систему, вызывающую реакцию „бей или беги“, что создает нагрузку на сердце, которое начинает перекачивать кровь сильнее. Это может привести к усталости, одышке, беспокойству, перенапряжению мышц шеи, а в острой форме — к носовым кровотечениям и головным болям», — прокомментировала Ким.
Результаты эксперимента также показали, что участники, спавшие менее семи часов, с большей вероятностью испытали сильный скачок давления утром. Для многих это приводит к увеличения активности симпатической нервной системы, которая, в свою очередь, может привести к повышенному риску инсульта или сердечного приступа.