Ученые выяснили, что подъем по будильнику приводит к скачку артериального давления

Енсу Ким провела эксперимент, в котором приняли участие 32 человека. В первый раз испытуемые, которые носили «умные» часы и манжеты для измерения давления во время сна, должны были проснуться естественным путем, а во второй — по будильнику спустя пять часов отдыха.