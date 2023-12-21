Осенний призыв 2024 года планируют провести с помощью электронных повесток

Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с использованием государственной информационной системы единого реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.
Минобороны вместе с Минцифры поручено обеспечить постановку на воинский учет и снятие с него без явки в военкомат, предоставить гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток.
Через единый реестр будут информировать россиян о необходимости прийти в военкомат, актуализировать информацию о военнообязанных, подтверждать права на предоставление отсрочки и получать от работодателей сведения, касающиеся воинского учета сотрудников.
После начала мобилизации в России, в ноябре 2022 года, Владимир Путин поручил Минцифры и ФНС при участии Минобороны создать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета». Сделать это президент просил до 1 апреля 2024 года.
Создание единого реестра военнообязанных предполагает закон о цифровых повестках, который в апреле 2023 года приняла Госдума. Согласно поправкам, военкомы смогут рассылать повестки в электронном виде через «Госуслуги», — и они будут считаться полученными независимо от того, увидел их человек или нет. На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения — запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.
В мае 2023-го Минцифры заявляло, что реестр собираются создать до конца 2023 года. В 2024 году предполагалось, что военкоматы будут вносить сведения в систему, и реестр будут тестировать, а полноценно он должен был заработать лишь в 2025 году.