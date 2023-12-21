В США 71-летнего мужчину оправдали после того, как он провел 48 лет в тюрьме

Суд в штате Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который 48 лет провел в тюрьме по делу об убийстве. Это самый длительный срок заключения для человека, признанного невиновным в преступлении, сообщает Associated Press.
Симмонса освободили после того, как прокуратура согласилась с тем, что ключевые доказательства по делу не были переданы его адвокату. Суд пришел к выводу, что мужчина невиновен в преступлении.
Симмонса обвиняли в убийстве Кэролин Сью Роджерс в винном магазине Эдмонда в 1974 году. Подозреваемый заявлял о своей невиновности, утверждая, что во время преступления он находился в Луизиане.
В 1975 году Симмонс и еще один фигурант Дон Робертс были признаны виновными в убийстве и первоначально приговорены к смертной казни. Однако в 1977 году их приговоры смягчили до пожизненного заключения. Робертса освободили условно-досрочно в 2008 году.
В июле окружной судья Оклахомы Эми Палумбо назначила новое судебное разбирательство по делу Симмонса. Это произошло после того, как окружной прокурор Вики Бехенна заявила, что прокуратура скрыла важные улики, в том числе показания очевидца, указавшего на виновность других подозреваемых по делу.
В сентябре Бехенна пришла к выводу, что в деле Симмонса больше нет вещественных доказательств. Она сказала, что не будет повторно судить его, хотя и выступает против объявления мужчины фактически невиновным.
Освобождение дает Симмонсу право на компенсацию от штата в размере до 175 тыс. долларов и позволяет подать федеральный иск против Оклахома-Сити и правоохранительных органов, участвовавших в его аресте и осуждении. Вероятно, он получит компенсацию через несколько лет.
«Это урок стойкости и упорства, — сказал Симмонс после судебного решения. — Не позволяйте никому говорить вам, что вас не могут оправдать, поскольку в действительности это может произойти».
Сейчас Симмонс проходит курс лечения от рака, который был обнаружен после его освобождения из тюрьмы. Живет он на пожертвования, приходящие на краудфандинговую платформу GoFundMe.