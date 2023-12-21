В США 71-летнего мужчину оправдали после того, как он провел 48 лет в тюрьме

В 1975 году Симмонс и еще один фигурант Дон Робертс были признаны виновными в убийстве и первоначально приговорены к смертной казни. Однако в 1977 году их приговоры смягчили до пожизненного заключения. Робертса освободили условно-досрочно в 2008 году.